Мощное землетрясение произошло на Гаити: погибли почти 1300 человек, 5700 получили ранения и травмы. ВИДЕО

На Гаити власти заявили почти о 1300 жертвах мощного землетрясения, которое сотрясло остров в субботу. До 5700 человек получили ранения и травмы различной тяжести.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига со ссылкой на CNN.

"Число жертв выросло до 1297 человек", – заявили в местном управлении защиты населения, уточнив, что основная масса жертв – в департаментах Юг, Гранд-Анс и Нипп.

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Канала также сообщает, что медики не успевают оказывать всем помощь, а завалы продолжают разбирать. Вероятно, число погибших вырастет еще больше.

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Тем не менее это землетрясение было гораздо менее разрушительным, чем 11-летней давности.