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Мощное землетрясение произошло на Гаити: погибли почти 1300 человек, 5700 получили ранения и травмы. ВИДЕО

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На Гаити власти заявили почти о 1300 жертвах мощного землетрясения, которое сотрясло остров в субботу. До 5700 человек получили ранения и травмы различной тяжести.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига со ссылкой на CNN.

"Число жертв выросло до 1297 человек", – заявили в местном управлении защиты населения, уточнив, что основная масса жертв – в департаментах Юг, Гранд-Анс и Нипп.

Канала также сообщает, что медики не успевают оказывать всем помощь, а завалы продолжают разбирать. Вероятно, число погибших вырастет еще больше.

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Мощное землетрясение произошло на Гаити: погибли почти 1300 человек, 5700 получили ранения и травмы 01

Тем не менее это землетрясение было гораздо менее разрушительным, чем 11-летней давности.

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Топ комментарии

  • fresh guacamole
    Гаити это по жизни жесть.
  • fresh guacamole
    Кучи мусора, до сих пор по привычке называемые городами, осели немного больше и кого-то придавили. И так будет со всеми кто практикует вуду вместо того чтобы изучать математику.
  • C прискорбием и озабоченостью
    Вот почему в Гаити вечно какая-то хрень, холера и жесть, а в соседней Доминикане тишь и благодать? Ну вот почему? Один же остров.
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