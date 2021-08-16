Эпидзонирование Украины: в двух областях превышена COVID-госпитализация, в шести - коэффициент выявления новых случаев, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 16 августа, в Полтавской и Ривненской областях зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель в Полтавской области составляет 64% (норма не более 50%), Ривненской - 51,5%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 51 068 человек, всего - 4 722 695, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Кроме того, в Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования. Этот показатель в Донецкой области составляет 4,4% (норма для "зеленой" зоны не более 4%), Запорожской - 4,2%, Ивано-Франковской - 4,8%, Сумской - 4,5%, Тернопольской - 4,9%, Хмельницкой - 4,1%.

Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако, чтобы область попала в "красную" зону карантина, необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее двух показателей.