За неделю на водоемах Украины погибли 42 человека, во время пожаров - 12, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 09.08 по 15.08) на водных объектах Украины погибли 42 человека, во время пожаров - 12.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 2 тыс. 928 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 49 человек.

Ликвидировано 2 тыс. 380 пожаров, спасены во время пожаров 13 человек и не допущено уничтожение огнем 385 зданий и 59 ед. техники. Во время пожаров погибли 12 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 334 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 315 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 2 тыс. 322 взрывоопасных предметов.

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В течение недели на водных объектах погибли 42 человека.