За сутки в Киеве от COVID-19 умерли три человека, выявлено 59 новых случаев, - Кличко. КАРТА

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 59 больных коронавирусом. Умерли три человека.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"59 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли три человека. Всего с начала пандемии в Киеве - 5261 летальный случай. А подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 221 275 ", - сообщил Кличко.

Так, заболели 34 женщины в возрасте от 25 до 86 лет, 22 мужчины в возрасте от 21 до 87 лет, а также 1 девочка 16 лет и 2 мальчика 16 и 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 18 больных коронавирусом, а также 65 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидзонирование Украины: в двух областях превышена COVID-госпитализация, в шести - коэффициент выявления новых случаев, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Выздоровели прошедшие сутки 47 человек. Всего коронавирус преодолели 214 089 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе - 16, в Оболонском - 15 и в Соломенском районе - 11 случаев", - отметил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинацию в Киеве приостановят 23-24 августа в связи с празднованием Дня Независимости, - КГГА