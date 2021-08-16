Следователи изучают записи видеокамер с места смерти мэра Кривого Рога, - полиция
Об этом сообщил глава ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анатолий Щадило, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Был сделан детальный осмотр места события. Проводится анализ камер видеонаблюдения... Информация, которая находилась на сервере, сегодня обрабатывается. Других людей мы на видео не видим, проводится детальный анализ", - сказал Щадило на брифинге в понедельник.
Напомним, Константин Павлов - городской голова Кривого Рога с 2020 года. В первом туре местных выборов победил тогдашний мэр Юрий Вилкул, но он снялся со второго тура и поддержал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который занял третье место в первом туре.
6 декабря прошел второй тур выборов мэра города, в котором боролись Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов. Победил последний.
15 августа 2021 года Павлова нашли мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие. По даному факту полиция начала уголовное производство.