Контрразведка СБУ разоблачила агента российской военной разведки на Херсонщине. ВИДЕО
Как сообщили в пресс-центре СБ Украины, им оказался местный житель, пенсионер Вооруженных сил СССР, информирует Цензор.НЕТ.
Сотрудники СБУ выяснили, что злоумышленник согласился на сотрудничество со спецслужбой страны-агрессора по идеологическим соображениям.
По заданию российских кураторов он:
- собирал сведения о схеме охраны и обустройства одного из стратегических объектов критической инфраструктуры региона;
идентифицировал представителей специальных служб Украины;
- передавал данные о гражданах, которые могли бы быть потенциальными объектами для вербовки.
Полученные на выполнение задач российской спецслужбы сведения агент передавал с помощью скрытых каналов связи.
В ходе обысков по месту жительства правонарушителя изъяты:
- средства связи, используемые для контактов с кураторами, переписка с инструкциями;
- оружие с патронами и взрывчатку.
Гражданину Украины сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются оперативно-следственные действия.
Прекращение противоправной деятельности осуществлялось по процессуальному руководству Херсонской областной прокуратуры.