Минимум пять человек убиты в аэропорту Кабула, - Reuters

По меньшей мере, пять человек были убиты в аэропорту Кабула, когда сотни людей пытались силой проникнуть в самолеты, вылетающие из афганской столицы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев, информирует Цензор.НЕТ.

Один свидетель сообщил, что видел, как трупы пяти человек увозили в машине. Другой очевидец сказал, что неясно, были ли жертвы убиты выстрелами или погибли в результате давки.

Американские военнослужащие, отвечающие за аэропорт, ранее стреляли в воздух, чтобы разогнать толпу, сообщил официальный представитель США.

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Ранее тысячи людей прибыли в аэропорт в надежде покинуть страну после того, как талибы установили контроль над Кабулом.

Как сообщалось, ранее международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая заявил о приостановке выполнения гражданских рейсов.

По меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США задействованы в эвакуации американских дипломатов, сотрудников других натовских дипмиссий и помогавших Западу в борьбе с движением "Талибан" граждан Афганистана, которые находятся в аэропорту Кабула. В операции также принимают участие 10 британских и 4 канадских военно-транспортных самолета. В понедельник для эвакуации ожидается прибытие германских и испанских самолетов.

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Западные СМИ передают, что на дороге, ведущей из захваченного талибами Кабула в аэропорт, замечены армейские внедорожники "Хамви" с боевиками, слышна периодическая перестрелка, в небе барражируют вертолеты.

Как следует из выложенных очевидцами в соцсетях видео кадрах, в самом международном аэропорту царит хаос. Здание и летное поле заполнено толпами людей, которые пытаются попасть на улетающие самолеты.

Периметр аэропорта находится под плотной обороной американских войск. Там находится примерно 3 тыс. военнослужащих США, а также 600 британских.

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