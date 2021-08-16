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Минздрав намерен разрешить работу заведений и ТРЦ во время карантина при условии COVID-вакцинации свыше 80% коллектива, - Ляшко

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Минздрав намерен разрешить работу заведений и ТРЦ во время карантина при условии COVID-вакцинации свыше 80% коллектива, - Ляшко
Министерство здравоохранения Украины намерено разрешить работать во время жесткого карантина некоторым заведениям при условии вакцинации свыше 80% коллектива, а также работать ТРЦ по специальной системе.

Об этом сообщил Союз украинских предпринимателей (СУП) по итогам встречи с министром здравоохранения Виктором Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, в частности планируется:

- разрешить работу предприятий/организаций, если вакцинировано около 80% коллектива;

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- допускать в учреждения вакцинированных клиентов и потребителей;

- разрешить работу учебных заведений при вакцинации 80% сотрудников;

Помимо этого, по примеру Германии планируется внедрить отдельный программный продукт для торгово-развлекательных центров, который позволит отслеживать загрузку ТРЦ, проводить запись для посещения на конкретное время и допускать для посещения покупателей, которые сделали ПЦР-тест, экспресс-тест на месте или вакцинированы.

Министр также подчеркнул, что при ухудшении эпидситуации никаких ключевых изменений в постановление о карантине не планируется, будет действовать адаптивный карантин.

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Топ комментарии

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Какой-то бред, который вне всякой логики. Сотрудники привиты на 80%, а посетители, дети? Или то уже не важно? Странный однако вирус. Не распространяется там где привиты 80% сотрудников. Т.е. получается, что если сотрудники привиты, то посетителям можно не беспокоится вне зависимости от того прививались они или нет. Кто там будет проверять вакцинирован посетитель или нет. Театр абсурда продолжает набирать обороты.
  • Vi Wa
    в Израиле после "вакциночек" полным ходом мрут. Колись сам МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5799
  • Vi Wa
    рейтерс - Гейтсовская тухлая конторка, как и почти все СМИ. Чего ты Лерка-мокшанская суешь дебильноватые ссылки МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2551
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