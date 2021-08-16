Данилюк призвал Зеленского инициировать новый конкурс на директора БЭБ: Результат состоявшегося отбора позорный

Экс-глава Совета нацбезопасности и Минфина, а также кандидат на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Данилюк призвал президента Владимира Зеленского инициировать новый конкурс на директора данного органа.

"Господин президент! Призывают вас инициировать новый конкурс по избранию кандидатуры на должность директора БЭБ", – написал он в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил Данилюк, президент имеет полный фактический контроль над формированием персонального состава конкурсной комиссии.

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"Соответственно, именно президент несет полную ответственность по итогам отбора. А результат отбора, который состоялся в минувшую пятницу, позорный", – добавил он.

"Все трое претендентов, которых выбрала действующая конкурсная комиссия, не могут считаться политически нейтральными, независимыми и беспристрастными. Один из них - типичный представитель карательной системы, со шлейфом коррупции и политических преследований. Второй - сам должен стать объектом расследования БЭБ за ущерб, причиненный государству. Третий - неизвестный прокурор, который не имеет ни авторитета, ни опыта для противостояния политическому давлению. А принципами деятельности БЭБ, согласно закону, является среди прочего именно политическая нейтральность, независимость и беспристрастность. Но главное - эти люди не имеют доверия общества и даже теоретически не способны создать правоохранительный орган нового образца", - акцентировал Данилюк.

"Назначение зависимого, политически ангажированного и пристрастного директора БЭБ - это зеленый свет для коррупции и злоупотреблений государственными ресурсами. Ведь некому будет расследовать убытки государственных компаний, аферы с государственными средствами, эффективность проектов Большого строительства", - отметил он.

"Господин Президент! Пытаясь назначить контролируемых Вами или Офисом Президента людей руководителями всех органов власти, Вы ослабляете Украину, а также неосознанно, на самом деле, ослабляете Вашу персональную власть. Эти зависимые люди будут безынициативными, ждать личного распоряжения, без мотивации достигать общественно полезного результата, не смогут сформировать эффективные команды. Такая кадровая политика приведет к еще большим проблемам и провалам в конце Вашего президентского срока. А после завершения Вашего срока они так же политически переориентируются на новых руководителей и разорвут Вас на тысячи кусков. В интересах Украины разорвать этот круг и сделать так, чтобы финансовые преступления против государства, в том числе и преступления приближенных к власти людей, расследовались без привязки к политическому циклу", - констатировал Данилюк.

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"Господин Президент, инициируйте перезапуск конкурса по избранию директора БЭБ, а также формирование независимой авторитетной конкурсной комиссии. Обратитесь к СНБО, правительству и парламенту с призывом назначить в новую конкурсную комиссию по своей квоте международных экспертов по расследованию финансовых преступлений и представителей украинского антикоррупционного сообщества, а не чиновников и дискредитированных советников. Только в таком случае новая конкурсная комиссия сможет принимать независимые профессиональные решения. Если это является ценой, я не буду участвовать в новом конкурсе. Это не вопрос персональных амбиций, для меня важен результат - создание действительно политически нейтрального, независимого, беспристрастного и квалифицированного Бюро экономической безопасности для пользы государства и граждан и направленного на улучшение инвестиционного климата", - резюмировал Данилюк.







Как сообщал Цензор.НЕТ, 29 июля конкурсная комиссия не допустила Данилюка к конкурсу на должности директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом Университета Индианы США. Глава этой комиссии - Милованов.

В комментариях к ситуации Млованов назвал Данилюка "неадекватным".

Как сообщалось, по итогам заслушивания 12 кандидатов, отобранных из 59, в заключительный этап конкурса на главу нового органа прошли глава Государственной фискальной службы (ГФС) Вадим Мельник, член Совета НБУ Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Атилла Ковчи.