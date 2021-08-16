Со среды жара в Украине начнет отступать. Циклон Luciano принесет в западные области грозовые дожди и похолодание. КАРТА

В Украину вернулась жара, однако в западных областях ожидается снижение температуры воздуха из-за влияния северного циклона.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко, передает Цензор.НЕТ.

"Неделя в Украине начинается жарой. Сегодня в большинстве областей ожидается +29 - +33 градуса. Завтра, 17-го августа, жара продолжится. Но. В западные области придет влажный атмосферный фронт северо-западного циклона Luciano, который принесет, кроме грозовых дождей, еще и понижение температуры воздуха.

То есть, во вторник на большей нашей части - сухо солнечно и жарко. В западных областях пройдут кратковременные дожди (карта), прогремят грозы, жара ослабеет до + 23 - + 28 градусов.

В среду жара начнет пятиться и уже свежий воздух вместе с этим фронтом, а, соответственно, и дождями, распространится в восточном направлении. Хотя именно восточные области Украины будут держать высокие лютые градусы дольше", - написала она.

Также, по словам Диденко, в Киеве завтра, 17-го августа, будет сухо и жарко, до +33 градусов.

"Грозовые дожди и понижение температуры воздуха предполагается в среду. И хотя страдальцы от жары еще "пострадают" пару дней, все же вечерний и ночной воздух уже совсем другой.

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В ночные часы можно даже что-то надевать с длинным рукавом, поскольку предполагается + 15 -+ 20, а после среды даже + 11 + 17 градусов. Теплые ночи еще будут продолжаться в южной части и на востоке Украины. Поэтому есть варианты, как всегда, в такой щедрой на пестрые метеорологические украинские условия", - добавила синоптик.

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