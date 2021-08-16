Боррель созывает экстренное совещание глав МИД ЕС из-за ситуации в Афганистане

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель во вторник, 17 августа созывает экстренное совещание глав МИД стран ЕС из-за ситуации в Афганистане.

Об этом он сообщил в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с последними событиями в Афганистане и после интенсивных контактов с партнерами в последние дни и часы я решил созвать на вторник внеочередное совещание министров иностранных дел ЕС по иностранным делам для первой оценки завтра днем", - написал Боррель.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 22 афганских спецназовца, подготовленных по стандартам НАТО, сдались без боя талибам - их расстреляли на месте. ВИДЕО

Он также отметил, что Афганистан сегодня "стоит на распутье". Безопасность и благополучие его граждан, а также международная безопасность находятся под угрозой.

"Человеческая жизнь нуждается в защите, а безопасность и гражданский порядок должны быть восстановлены. Афганцы заслуживают того, чтобы жить в безопасности и с достоинством. Международное сообщество поддерживает и призывает все стороны способствовать безопасному отъезду иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну", - отметил Боррель.

Также смотрите: Аэропорт Кабула приостанавливает выполнение гражданских рейсов. ВИДЕО

Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Талибы готовятся провозгласить Исламский эмират Афганистан. ВИДЕО

СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.

16 августа воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.

Как сообщалось, накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Между тем, по информации МИД, до 50 граждан Украины продолжают оставаться в Афганистане.