Генерал Назаров, виновный по решению Павлоградского суда по делу о гибели Ил-76, назначен советником главнокомандующего ВСУ

Советником Главнокомандующего ВСУ по политическим вопросам назначен генерал-майор Виктор Назаров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Военный курьер Украины.

"Виктор Назаров в 2014 году занимал должность начальника оперативного штаба Антитеррористичной операции, в 2013 -2019 годах был заместителем начальника Генерального штаба ВСУ - Главнокомандующего ВСУ и начальника Главного оперативного управления. В 2019 году уволился по истечению срока контракта", - пишет издание.

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16 августа 2021 Виктора Назарова назначили советником Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по политическим вопросам.

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

В то же время 21 мая 2021 года Верховный Суд признал генерала Назарова невиновным в гибели десантников в сбитом Ил-76.

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.