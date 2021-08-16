ОАСК восстановил Семочко в должности замглавы Службы внешней разведки

Окружной административный суд Киева (ОАСК) после решения Верховного Суда о признании противоправным указа об увольнении Сергея Семочко с должности первого замглавы Службы внешней разведки (СВР) полностью удовлетворил иск Семочко и восстановил его в должности

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе ОАСК, информирует Цензор.НЕТ.

"В мае 2021 года ОАСК возобновил производство по административному делу и 11 августа вынес решение, которым удовлетворил иск Семочко о восстановлении в должности",- сказали в пресс-службе ОАСК.

По информации пресс-службы суда, суд возобновил Семочко на воинской службе в СВР с 3 сентября 2019 года на должности первого заместителя главы СВР.

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Как сообщалось, в январе 2021 года Кассационный административный суд Верховного суда признал противоправным и отменил указ президента об увольнении Сергея Семочко с должности первого заместителя главы СВР.

"Признать противоправным и отменить указ президента Украины от 12.04.2019 года "Об увольнении Семочко с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в решении суда по иску Семочко к президенту и СВР как третьему лицу на стороне ответчика о признании противоправным и отмене указа, а также восстановлении в должности.

В Верховном суде тогда пояснили, что иск удовлетворен частично, лишь в признании противоправным и отмене указа, в удовлетворении остальных требований - восстановлении на должности - суд отказал.

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Пятый президент Украины Петр Порошенко подозревался ГБР в незаконном назначении Сергея Семочко первым заместителем главы СВР.

Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ,более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

12 апреля 2019 года пятый президент Петр Порошенко уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. 27 мая Семочко обжаловал в Верховном Суде указ президента о своем увольнении.