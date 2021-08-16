ГФС ответила на вопросы Бутусова к Мельнику: Показатели несколько устарели

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) считает, что Цензор.НЕТ использовал устарелые данные и таким образом может повлиять на общественное мнение по поводу результатов конкурса на главу Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Об этом говорится в ответе ГФС на статью главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Які запитання варто поставити главі ДФС Мельнику, щоб не перетворити на цирк конкурс на посаду директора Бюро економічної безпеки?".

"Накануне конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности Украины некоторые публичные фигуры, журналисты и СМИ, среди которых и, к сожалению, интернет-портал "Цензор.НЕТ", прибегают к манипуляциям общественным мнением, критикуя деятельность Государственной фискальной службы Украины, желая таким образом противоправно повлиять на результаты конкурса", - заявили в ГФС.

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В ведомстве отмечают, что показатели, используемые в материале интернет-портала "Цензор.НЕТ", "несколько устарели".



"Так, ГФС с начала 2021 г. обеспечила возмещение в госбюджет "живых" средств по уголовным производствам в размере около 2 млрд грн. Эта сумма за 7 месяцев текущего года почти вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Вместе с тем, ГФС не допустила хищения из бюджета НДС объемом более 2,2 млрд грн и обеспечила уменьшение сумм ежемесячных "скруток" НДС более чем на 1 млрд грн. Вчера сотрудники ГФС вновь продемонстрировали весомый результат борьбы с уклонением от уплаты налогов: налоговая милиция разоблачила аффилированные структуры российской компании в противоправных поставках минеральных удобрений в Украину и уклонении от налогообложения на общую сумму более 1,3 млрд грн", - рассказали в ГФС.



"Относительно "неудовлетворительной" работы ГФС в борьбе с теневым рынком подакцизных товаров приводим следующие аргументы. Общая сумма изъятых подакцизных товаров с начала 2021 составляет более 2,5 млрд грн, что опять-таки превышает прошлогодние показатели. Из незаконного оборота изъяты более 500 тонн ЛВИ и 2000 тонн спирта. Изъяты около 18 млн пачек сигарет, несколько миллионов поддельных марок акцизного налога, из последнего - конфискованы более 70 тонн табачного сырья во время обысков в Днепропетровской и Запорожской областях, датированных началом августа. Изъяты 40 тыс. тонн контрафактного топлива и, в частности, в рамках противодействия теневому рынку топлива ведется уголовное производство по уклонению от налогообложения большой сетью АЗС на сумму 240 млн грн. Всего установлены и прекращены 102 нелегальных производства подакцизной продукции. Сейчас закончено досудебное следствие и направлены в суд 680 уголовных производств, 19 из которых в отношении преступлений, совершенных в составе организованных групп", - добавили в ведомстве.

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В свою очередь, редакция Цензор.НЕТ отмечает, что соблюдение стандартов журналистики является основополагающей и неотъемлемой составляющей работы сайта, поэтому мы всегда стараемся освещать альтернативные взгляды на любую проблему. Публикация данной новости также это подтверждает.

Зачисление Цензор.НЕТ в ряды "манипуляторов" общественным мнением, которые хотят "противоправно повлиять на результаты конкурса", считаем некорректным, ведь указанный материал основывается на заявлениях политиков и информации, которая находится в открытом доступе.