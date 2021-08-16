ПВО Узбекистана сбила афганский военный самолет, нарушивший границу
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15 августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана был сбит амолет ВВС Афганистана при попытке незаконного пересечения границы.
Об этом сообщили в Минобороны Узбекистана, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta.uz.
В настоящее время проводится расследование. По предварительным данным жертв нет, отметили в оборонном ведомстве Узбекистана.
Источник Gazeta.uz сообщал, что двое военнослужащих Афганистана были госпитализированы в Термезский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.