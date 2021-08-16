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ПВО Узбекистана сбила афганский военный самолет, нарушивший границу

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ПВО Узбекистана сбила афганский военный самолет, нарушивший границу
15 августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана был сбит амолет ВВС Афганистана при попытке незаконного пересечения границы.

Об этом сообщили в Минобороны Узбекистана, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta.uz.

В настоящее время проводится расследование. По предварительным данным жертв нет, отметили в оборонном ведомстве Узбекистана.

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Источник Gazeta.uz сообщал, что двое военнослужащих Афганистана были госпитализированы в Термезский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

ПВО Узбекистана сбила афганский военный самолет, нарушивший границу 01

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Топ комментарии

  • Al Makarski
    ..простые решения сложных проблем... (c)
    Тут «эксперты» по Афганистану заламывают руки и вопрошают - как же так получилось, что армия сдавалась в плен пачками, сам народ Афганистана не стал сопротивляться талибам, а амеры… пожали плечами и ушли.

    Как так вышло, что вместо смартфонов и асфальта, школ для всех и медленному движению в сторону того, что мы называем цивилизацией, они сами и добровольно выбрали законы шариата, намордник и средневековое религиозное мракобесие?

    Воу-воу, что же мне это напоминает?
    Как же так получилось, что вместо борьбы, страданий, пота и напряжения всех сил, народ выбрал «надо просто перестать стрелять» и «какая разница какое имя носит улица»?
    Как же так получилось, что вместо патриотизма, гимна с ладошкой на сердце, преклонения перед армией, народ выбрал Сватов, Папика и спорт вне политики?
    Как же так получилось, что вместо медленного движения в сторону того, что мы называем цивилизацией, народ выбрал 100 миллиардов мимо системы Прозорро, ковидный фонд в «Велике Крадівництво»?
    Как же так получилось, что международная коалиция… пожала плечами и ушла заниматься своими интересами?
    Просто. Так. Народу. Проще.
    Sharp`s Forwarded from Будем всех бамбить!
  • Валерия Ларченко b661826f
    Беженцы-пилоты,по видимому
  • Гыг с Вами
    ну не оставлять же самолеты талибану
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