ПВО Узбекистана сбила афганский военный самолет, нарушивший границу

15 августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана был сбит амолет ВВС Афганистана при попытке незаконного пересечения границы.

Об этом сообщили в Минобороны Узбекистана, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta.uz.

В настоящее время проводится расследование. По предварительным данным жертв нет, отметили в оборонном ведомстве Узбекистана.

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Источник Gazeta.uz сообщал, что двое военнослужащих Афганистана были госпитализированы в Термезский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.