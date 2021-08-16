Суд в России отстранил адвоката Полозова от дела Чубарова

Коллегия судей Третьего апелляционного суда в Сочи удовлетворил ходатайство прокурора Елены Барсуковой об отводе адвоката главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова Николая Полозова.

"В начале заседания прокурор Барсукова заявила ходатайство об отводе меня от участия в судебном заседании. Причиной стало то, что я раньше защищал Ахтема Чийгоза, который является фигурантом этого уголовного дела. Ахтем Чийгоз указывал, что Рефат Чубаров причастен к организации массовых беспорядков. На что сторона защиты возразила, что Ахтем Чийгоз никогда не произносил таких слов, ссылаясь на протокол судебного заседания по делу Ахтема Чийгоза, который есть в томе №43. Более того, позиции Ахтема Чийгоза и Рефата Чубарова идентичны в той части, что они оба не признают себя виновными и считают, что уголовное преследование является незаконным", - сообщил Полозов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Судебная коллегия во главе с председательствующей Еленой Капориной решила, что ходатайство прокурора подлежит удовлетворению. Суд принял решение отложить судебное заседание на 9 сентября 2021 года. Заседание проходило в открытом режиме, на суде присутствовал Генеральный консул Украины в России Тарас Малышевский.

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До этого Николай Полозов сообщил, что закончил ознакомление с материалами уголовного дела в отношении председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, которому 1 июня российский суд в Крыму вынес заочный приговор в виде шести лет лишения свободы, штрафа в 200 тысяч рублей и исправительных работ по обвинению в "организации массовых беспорядков" 26 февраля 2014 года за стенами крымского парламента.

Полозов сообщил, что уже подал апелляционную жалобу на заочный приговор Чубарову в Симферополе. Адвокат главы Меджлиса крымскотатарского народа по назначению Александр Осокин заявил, что также намерен обжаловать заочный приговор.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова назвала "позорным судилищем" процесс над Чубаровым в Крыму и вынесенный ему приговор. А посол ЕС в Украине Матти Маасикас назвал приговор "издевательством".

В Прокуратуре АРК квалифицировали приговор суда в отношении Чубарова как "нарушение законов и обычаев войны".

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Сам Чубаров назвал приговор "юридически ничтожным". Он сказал, что намерен обращаться в ЕСПЧ.