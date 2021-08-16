Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала размещение 419 единиц вооружения и военной техники террористов на Донбассе
Об этом говорится в отчетах миссии за указанный период, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба ООС.
Упомянутые нарушения зафиксированы на полигонах вблизи временно оккупированных населенных пунктов Круглик, Мирное, Бугаевка, Хрустальный Луганской области и Новоселовка, Кальмиусское, Марьяновка Донецкой области.
"Стоит отметить, что значительное количество ВВТ, а именно 387 единиц размещены на неподконтрольной правительству Украины территории в Луганской области, что свидетельствует о проведении боевого слаживания с последующей ротацией на линии разграничения. Кроме того, не исключается факт подготовки и возможного привлечения подразделений ВС РФ к комплексу стратегического учения "Запад-2021"", - сказано в сообщении.