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Американские военнослужащие застрелили двоих вооруженных мужчин в аэропорту Кабула после того как по ним открыли огонь, - CNN

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Американские военнослужащие застрелили двоих вооруженных мужчин в аэропорту Кабула после того как по ним открыли огонь, - CNN
В понедельник, 16 августа американские силы в аэропорту Кабула застрелили двух вооруженных мужчин после того, как они открыли огонь по американским военнослужащим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Представитель министерства обороны США сообщил, что эти люди были вооружены, но информация о том, что они были представителями "Талибана", не подтверждена. США пока считают, что это был единичный инцидент.

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Кроме того, военные располагают инормацией о том, что один военнослужащий США получил огнестрельное ранение во время другого инцидента в аэропорту, но обстоятельства не были подтверждены, сказал чиновник.

Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

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СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.

16 августа воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.

Как сообщалось, накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Между тем, по информации МИД, до 50 граждан Украины продолжают оставаться в Афганистане.

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Топ комментарии

  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Мир не понимает с кем имеет дело: ныне самая страшная угроза - не ковид, не Талибан и не изменения климата. Самая страшная угроза цивилизации - орда. Ковид, климат, Талибан - это все спецоперации орды. Пока эту заразу не сотрут с лица земли, смерть будет терроризировать этот мир.
  • Павло Проценко
    Если в Мире где то происходит говно, почти всегда слышно душок русского мира.
  • Наталия Гончар
    А начал Бабенко в этой статье так :
    "Как энтомолог, могу вам заметить, что нет ничего интереснее наблюдения за простейшими. Это которые из отряда офиса простых решений. Семейства международные. Они не знают границ.

    Вот, пишешь пост:

    "А хорошо, что Афганистан теперь не под внешним управлением, правда? Внеблоковый статус, МВФ не будет требовать всяких там дурацких судебных реформ. Никаких тебе гей-парадов и медицинского каннабиса. Всего лишь - да какие там тонны - горы! - посконного героина. Духовность и крепкая семья. Маски носить не надо, про локдаун вообще никто не слышал. И Китай денег даст.

    Как вольно дышится в освобождённом Афганаре.

    Надо просто перестать стрелять".
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