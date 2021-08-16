Американские военнослужащие застрелили двоих вооруженных мужчин в аэропорту Кабула после того как по ним открыли огонь, - CNN
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Представитель министерства обороны США сообщил, что эти люди были вооружены, но информация о том, что они были представителями "Талибана", не подтверждена. США пока считают, что это был единичный инцидент.
Кроме того, военные располагают инормацией о том, что один военнослужащий США получил огнестрельное ранение во время другого инцидента в аэропорту, но обстоятельства не были подтверждены, сказал чиновник.
Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.
СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.
16 августа воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.
Как сообщалось, накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Между тем, по информации МИД, до 50 граждан Украины продолжают оставаться в Афганистане.