Премьер и министр обороны Швеции примут участие в Крымской платформе

Премьер-министр Швеции Стефан Льовен посетит Киев 23 августа, чтобы принять участие в саммите "Крымская платформа". Также Украину посетит министр обороныШвеции Питер Гультквист.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

"Цель Крымской платформы - повысить осведомленность международного сообщества о незаконной аннексии Крыма Россией и улучшить координацию действий в ответ на незаконную аннексию", - говорится в заявлении на сайте шведского правительства..

Также отмечается, что участие шведского премьер-министра в Крымской платформе "укрепляет принципиальную поддержку Швецией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

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Напоминаем, открытие саммита Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа.