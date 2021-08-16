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74 гражданина Украины и члены их семей нуждаются в эвакуации из Афганистана - МИД

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74 гражданина Украины и члены их семей нуждаются в эвакуации из Афганистана - МИД
74 гражданина Украины и члены их семей изъявили желание вернуться в Украину из Афганистана.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.

"Посольством Украины в Таджикистане установлена прямая связь с 74 гражданами Украины и членами их семей, которые изъявили желание вернуться в Украину с учетом резкого ухудшения социально-экономической ситуации и ситуации с безопасностью в Афганистане", - сказал Енин.

Чиновник отметил, что МИД Украины рекомендует украинцам на территории Афганистана обращаться на "горячую линию" МИД или в посольства Украины в Таджикистане и Пакистане.

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"Безусловно, мы рекомендуем гражданам Украины, которые чувствуют себя в опасности и находятся на территории Афганистана, обращаться непосредственно на "горячую линию" Министерства иностранных дел или в наши посольства в Таджикистане и Пакистане, которые на сегодняшний момент совместно с нашими международными партнерами прорабатывают возможности, маршруты, пути эвакуации наших граждан", - добавил замглавы МИД.

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Топ комментарии

  • Иван Иван 31509c93
    а когда улетал самолет, где они все были? что за дятлы. уже закрыто воздушное пространство
  • (unknown) 1f025c70
    А самолет за кем тогда посылали?
  • Al Makarski
    74 украинца и члены их семей нуждаются в эвакуации из Афганистана - МИД - Цензор.НЕТ 7891
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