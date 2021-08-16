В детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе произошла вспышка коронавируса, - СМИ
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В Украинском детском центре "Молодая гвардия", находящемся в Одессе, произошла вспышка коронавируса, симптомы болезни обнаружили у 44 человек.
Об этом сообщает одесское издание "Думская", информирует Цензор.НЕТ.
"Симптомы болезни проявились у 42 детей и двух работников УДЦ. Их изолировали и взяли пробы биоматериала для ПЦР-диагностики. Первые результаты — положительные", - говорится в сообщении.
В данный момент учреждение закрыто на карантин.
Отмечается, что в областном департаменте здравоохранения информацию о вспышке коронавируса в лагере журналистам подтвердили: "Вчера было 26 заболевших, сегодня 44. Мы ждем результатов тестирования".