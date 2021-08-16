МИД просит международное сообщество усилить давление на РФ в связи с осуждением крымских татар на длительные сроки

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи приговором фигурантам алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир", вынесенным 16 августа Южным окружным военным судом Ростова-на-Дону (Россия).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Сегодняшнее объявление судебного приговора о лишении свободы Р. Нагаева на 13 лет, Л. Халилова - на 18 лет, Р. Месутова - на 18 лет, Е. Кантимирова - на 12 лет является очередным доказательством системных политических репрессий РФ, направленных против представителей крымскотатарского народа с целью запугивания и подавления любых нелояльных гражданских движений и инициатив на временно оккупированном полуострове Крым. Российская Федерация должна отменить решение суда и немедленно освободить Руслана Нагаева, Ленура Халилова, Руслана Месутова, Эльдара Кантимирова и всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины", - говорится в заявлении.

В ведомстве призвали международное сообщество отреагировать "на такое позорное решение государства-оккупанта", категорически осудить применение Россией "неправомерной практики судебных преследований инакомыслия и злоупотребления антитеррористическим законодательством", а также - потребовать от нее прекратить нарушения норм международного гуманитарного права и прав человека на временно оккупированных ею территориях Украины, продолжить активную деятельность на защита прав и свобод жителей Крымского полуострова, в частности, в рамках инициированного Украиной международного формата - "Крымская платформа".

Смотрите на "Цензор.НЕТ": "66 лет тюрьмы за веру", - флешмоб в поддержку четверых крымских татар, которым в России вынесут приговор 16 августа. ФОТОрепортаж

Также в МИД попросили международное сообщество усилить давление на Россию, включая санкционное.

Напомним, российские силовики задержали крымчан после обысков 10 июня 2019 года. ФСБ России заявила, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касаются религиозной организации "Хизб ут-Тахрир". Руслан Нагаев и Эльдар Кантимиров были задержаны в Алуште, в селе Малый Маяк - Руслан Месутов, в селе Изобильное - Ленур Халилов, председатель местной религиозной общины "Алушта".

16 августа 2021 года Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес приговор четырем фигурантам алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир".