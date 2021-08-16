Все, кто вакцинируется со среды, - получат бесплатные билеты на концерт 24 августа на НСК "Олимпийский", - Ляшко

Украинцы, которые вакцинируются против коронавируса COVID-19 начиная со среды, получат в качестве поощрение билеты на праздничный концерт ко Дню Независимости.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации со среды, все украинцы, получат бесплатные билеты на праздничный концерт, посвященный Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК "Олимпийский".

Хотел бы сказать, что все, кто еще не вакцинировался, должны пересмотреть свое отношение к вакцинации и понять, что это единственный действенный способ защиты от коронавирусной болезни, который уже показывает результат", - заявил глава Минздрава.

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