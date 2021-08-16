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Все, кто вакцинируется со среды, - получат бесплатные билеты на концерт 24 августа на НСК "Олимпийский", - Ляшко

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Все, кто вакцинируется со среды, - получат бесплатные билеты на концерт 24 августа на НСК "Олимпийский", - Ляшко
Украинцы, которые вакцинируются против коронавируса COVID-19 начиная со среды, получат в качестве поощрение билеты на праздничный концерт ко Дню Независимости.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ

"Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации со среды, все украинцы, получат бесплатные билеты на праздничный концерт, посвященный Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК "Олимпийский".

Хотел бы сказать, что все, кто еще не вакцинировался, должны пересмотреть свое отношение к вакцинации и понять, что это единственный действенный способ защиты от коронавирусной болезни, который уже показывает результат", - заявил глава Минздрава.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Все кто вацинируется со среды - получат бесплатные билеты на концерт 24 августа на НСК "Олимпийский", - Ляшко - Цензор.НЕТ 6345

    ...а если не ?....подорожает отопление и газ? )))
  • Валерия Ларченко b661826f
    зекретины все умом блещут...уколитесь от ковида,а мы вас за это в тысячную толпу засунем...
  • Evgeny N
    Дивитись на Сердючку та спіднє Могілевської??? Це спецом, щоб притомні не вакцинувалися? А давайте як у Європах: 100 євро за вакцинацію! Ото народ поре!
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