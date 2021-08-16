Зеленский утвердил новый знак отличия президента "Национальная легенда Украины"
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Согласно документу, этой награды удостаиваются граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства за личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу, весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства , спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.
Нарада изготавливается из золота и имеет вид стилизованного цветка, лепестки которой покрыты синей и желтой эмалью. В центре награды содержится рельефное изображение Знака Княжеского Государства Владимира Великого.
Награждение знаком отличия "Национальная легенда Украины" осуществляется указом президента ежегодно по случаю Дня Независимости.