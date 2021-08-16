Чешские города Пардубице и Брно ко Дню Независимости Украины поднимут над мэриями сине-желтые флаги, - посол Перебийнис

Городские советы чешских городов Пардубице и Брно 24 августа поднимут над мэриями сине-желтый флаг. Это решение приняли по случаю Дня Независимости Украины.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

В постановлении городского совета Пардубице отметили, что так решили сделать "в знак поддержки украинского народа, который утверждает в своей стране демократические ценности, а также противостоит оккупации Россией части территории своего государства".

Напомним, 14 августа в Праге открыли фотовыставку "Украина - 30 лет свободы", которую тоже организовали ко Дню Независимости нашего государства.

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