Правопорядок во время празднования Дня Независимости в Киеве будут обеспечивать 10 тыс. полицейских, - Клименко
Об этом сообщил председатель Национальной полиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
Клименко отметил, что в связи с запланированными праздничными мероприятиями по случаю Дня флага и 30-летия Независимости Украины с 16 августа все ведомства системы органов внутренних дел переходят на усиленный вариант несения службы. К охране публичной безопасности и порядка будут привлечены все структурные подразделения полиции. В местах массового пребывания граждан увеличат количество патрулей. К патрулированию также привлекут военнослужащих Национальной гвардии Украины.
"С сегодняшнего дня мы начинаем практическую работу по подготовке к праздничным мероприятиям по случаю Дня Независимости. Около 10 000 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины будут работать в Киеве. Чтобы обеспечить правопорядок, мы усилим наряды патрулирования в общественных местах, на автостанциях, на железнодорожном вокзале, в метро и аэропортах ", - рассказал глава Нацполиции.
В Киев такде направлены сводные отряды из других регионов для усиления столичного гарнизона полиции.