В Узбекистане заявили, что афганский военный самолет упал после столкновения с МиГ-29

В Узбекистане сообщили, что не сбивали афганский военный самолет. Авиакатастрофа произошло в результате столкновения с самолетом сопровождения узбецких ВВС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Генпрокуратуры Узбекистана, 14-15 августа воздушную границу Узбекистана незаконно пересекли 22 военных самолета и 24 вертолета Афганистана с 585 вооруженными военнослужащими этой страны. "Все воздушные суда были принудительно посажены в международном аэропорту города Термеза (юг страны, граничит с Афганистаном - ред.)", - говорится в сообщении.

Наряду с этим три афганских военных самолета "Эмбрайер-314", запросившие разрешение на посадку в аэропорту "Хонабад", были предупреждены о посадке в аэропорту Термеза и были взяты под сопровождение двух самолетов ВВС Узбекистана "МиГ-29", говорится в сообщении.

Однако во время сопровождения "Эмбрайер-314" и "МиГ-29" столкнулись. В результате афганский самолет рухнул на территорию Шерабадского района Сурхандарьинской области. Пилоты катапультировались.

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Также сообщается, что 158 граждан Афганистана и военнослужащих этой страны незаконно проникли на территорию Узбекистана по проходящей вдоль границы реке Амударья.

Ранее МИД Узбекистана сообщил, что 14 августа группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу страны и обратилась за помощью. По данным МИД, этим военным была оказана медицинская помощь, предоставлено питание, организовано их временное размещение.

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Также более 100 афганских военнослужащих высадились в аэропорту таджикского города Бохар.

"Таджикистан получил сигналы SOS, после чего в соответствии с международными обязательствами страны было принято решение разрешить совершить посадку афганским военнослужащим в аэропорту города Бохтар", - сообщили в МИД Таджикистана.