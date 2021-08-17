Китай и Россия очень хотели, чтобы США бесконечно тратили миллиардные ресурсы на стабилизацию Афганистана, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что не сожалеет в связи с решением вывести американский военный контингент из Афганистана.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я твердо стою на своем решении", - сказал американский лидер в обращении к народу.

При этом, он отметил, что "падение Афганистана" произошло быстрее, чем ожидалось. Байден добавил, что дальнейшее пребывание американских военных в Афганистане не решило бы проблемы этой страны.

Он также заявил, что американская армия, несмотря на уход с афганской территории, готова бороться против террористов, если те снова там обоснуются.

"Мы проводим успешные контртеррористические операции против террористических группировок во многих странах, в которых у нас нет постоянных военных баз. Если будет необходимо, мы сделаем то же в Афганистане", - заявил Байден.

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По его словам, США никогда не собирались строить демократию в Афганистане, а присутствовали там, чтобы не допустить атак террористов на своей собственной территории.

"Наша миссия в Афганистане никогда не предполагала строительство государства. Она никогда не была предназначена для создания единой, централизованной демократии. Наша единственная миссия в Афганистане была...предотвращение атак на американской земле", - заявил Байден.

По мнению президента, США эту задачу решили. А террористы теперь действуют уже в других странах, и Вашингтону нужно противостоять этим новым угрозам.

Байден также предупредил, что в случае, если боевики движения "Талибан" будут предпринимать действия, направленные против американских интересов, то Вашингтон даст мощный ответ.

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По мнению Байдена, продолжение присутствия США в Афганистане играло бы на руку Китаю и России.

"Наши реальные стратегические конкуренты Китай и Россия очень хотели бы, чтобы мы в дальнейшем бесконечно тратили миллиардные ресурсы и направляли наше внимание на стабилизацию Афганистана", - отметил президент США.