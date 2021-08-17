Совбез ООН призвал к созданию единого правительства в Афганистане

Совет Безопасности ООН призвал к немедленному прекращению всех боевых действий в Афганистане и создание единого представительного правительства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В заявлении для прессы отмечается, что члены СБ ООН выступают за немедленное прекращение насилия в Афганистане, восстановления безопасности, гражданского и конституционного строя.

Члены СБ ООН также призывают к проведению срочных переговоров для мирного урегулирования путем национального примирения под руководством и с участием самих афганцев.

В заявлении отмечается, что все стороны должны соблюдать свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом "при любых обстоятельствах, включая те, которые связаны с защитой гражданского населения".

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Кроме того, члены Совета Безопасности призывают все стороны обеспечить немедленный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ в учреждения ООН и других гуманитарных организаций.

Такжев Совбезе ООН "вновь подтверждают важность борьбы с терроризмом в Афганистане, чтобы его территория не использовалась для угроз или нападений на любую страну и чтобы ни "Талибан", ни любая другая афганская группа или отдельная личность не поддерживали террористов, действующих на территории любой другой страны ".

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