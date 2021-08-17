"Миссия в Афганистане оказалась не такой успешной, как предполагалось, - Меркель"

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала захват Талибаном власти в Афганистане "чрезвычайно горьким, драматическим и ужасающим" событием.

Об этом она сказала в своем заявлении СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"Это ужасное событие для миллионов афганцев, которые хотят жить в более либеральном обществе", – сказала Меркель.

Она почтила память 59 немецких солдат, погибших в Афганистане, а также раненых. "Я думаю о боли семей солдат, погибших в боях. Теперь все кажется таким безнадежным", – сказала канцлер.

Меркель заявила, что миссия оказалась не такой успешной, как предполагалось.

Канцлер ФРГ также сообщила, что Германия предложит поддержку и убежище, особенно тем афганцам, которые помогали немецким военным. По ее словам, хаос в Кабуле делает операцию "чрезвычайно сложной".

Также читайте: Боррель созывает экстренное совещание глав МИД ЕС из-за ситуации в Афганистане

Меркель заявила, что помощь также будет предоставлена соседним странам, таким как Пакистан, куда, как ожидается, прибудет много беженцев.

Ранее лидер партии ХДС Армин Лашет назвал всю операцию в Афганистане провалом, а вывод войск – "крупнейшим поражением НАТО с момента его основания".

Смотрите: Талибы осматривают брошенные афганской армией в Кандагаре вертолеты UH-60A и Ми-17. ВИДЕО