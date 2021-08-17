На Волыни двух полицейских приговорили к 5 годам лишения свободы за получение 3 тыс. долл. взятки, - прокуратура

В Луцке бывший руководитель управления внутренней безопасности ДВБ Нацполиции и старший оперуполномоченный этого управления приговорены к лишению свободы за получение взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Полицейские признаны виновными в вымогательстве и получении по предварительному сговору группой лиц 3 тыс долларов взятки за непринятие мер по привлечению должностного лица к ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Обоим обвиняемым назначено наказание - 5 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего на праве собственности имущества с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.

Несмотря на непризнание обвиняемыми своей вины, прокуроры в суде доказали, что бывший руководитель управления ДВБ, на рассмотрении у которого находились материалы относительно возможного совершения коррупционного правонарушения одним из сотрудников ГУ Нацполиции в Волынской области, вступил в преступный сговор со своим подчиненным с целью получения взятки. Для конспирации своих действий, он пытался привлечь в качестве посредника местного жителя. Осознав, что работники полиции побуждают его к совершению преступления, мужчина сразу обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

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В дальнейшем руководителя управления и оперуполномоченного были задержаны во время получения всей суммы взятки.