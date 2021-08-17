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Китай и РФ должны укреплять стратегическое сотрудничество для защиты своих интересов в Афганистане, - глава МИД КНР

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Китай и РФ должны укреплять стратегическое сотрудничество для защиты своих интересов в Афганистане, - глава МИД КНР
В связи с кардинальным изменением обстановки в Афганистане Китай и Россия должны укреплять стратегические связи и сотрудничество для защиты коренных интересов двух стран

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в беседе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Ван И сказал, что в новой ситуации Китаю и России необходимо укрепить стратегические связи и сотрудничество", - говорится в сообщении о беседе на сайте МИД Китая.

По словам китайского министра, в первую очередь надо "защитить законные интересы Китая и России в Афганистане", для чего наладить своевременный обмен информацией, эффективно гарантировать безопасность китайского и российского персонала, учреждений и предприятий двух стран.

Китай и Россия должны приложить усилия, чтобы "побудить афганских талибов проводить умеренную и устойчивую религиозную политику", работать со всеми сторонами над формированием открытой и инклюзивной политической структуры и проводить мирную и дружественную внешнюю политику.

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Необходимо добиваться, чтобы новый режим в Афганистане "провел четкую разграничительную линию" между собой и всеми видами международного терроризма, сдерживал и боролся с террористическими силами, отметил глава МИД Китая.

При этом, Ван И заявил, что Соединенные Штаты должны сыграть конструктивную роль в оказании помощи Афганистану в стабилизации ситуации, предотвращении хаоса и восстановлении мира.

Дипломат разъяснил позицию Китая по Афганистану, заявив, что факты еще раз доказали, что "трудно навязывать свои модели построения общества странам с совершенно другой историей, культурой и национальными условиями".

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  • Микола Чуприна
    давно пора шаолинь с шариатом поближе познакомить, пусть наконец выяснят кто "круче"!? Китай и РФ должны укреплять стратегическое сотрудничество для защиты своих интересов в Афганистане, - глава МИД КНР - Цензор.НЕТ 7933
  • Frol Fedoroff
    Не знаю как КНР, но Рашка получила геморрой. Таджикистану приготовиться. Вот и посмотрим на что хваленное ОДКБ годится Китай и РФ должны укреплять стратегическое сотрудничество для защиты своих интересов в Афганистане, - глава МИД КНР - Цензор.НЕТ 7787
  • Frol Fedoroff
    В Афгане наркота и камешки драгоценные. недорого. Не зря ведь конь педальный с талибами обнимается
    Китай и РФ должны укреплять стратегическое сотрудничество для защиты своих интересов в Афганистане, - глава МИД КНР - Цензор.НЕТ 3773
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