США намерены эвакуировать из Кабула по 5 тыс. человек в день, - Пентагон

Американские военные стремятся наращивать темпы эвакуации людей из аэропорта Кабула и выйти на показатель в 5 тыс. вывезенных человек в сутки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

"Как только мы нарастим возможности, сможем вывозить по 5 тыс. человек в сутки", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

При этом Кирби объяснил, что для этого нужно использовать как военно-транспортные, так и гражданские пассажирские самолеты.

Он также отметил, что американские военные имеют все необходимое, чтобы в случае необходимости наносить удары по террористам в Афганистане, не имея в этой стране баз. Однако, по его словам, проведение подобных операций будет сложнее после ухода воинского контингента из Афганистана.

При этом Кирби подчеркнул, что теперь у США - значительно более совершенный механизм сбора разведданных об Афганистане, нежели это было в 2001 году, когда Вашингтон начинал там военную операцию.

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Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.

16 августа воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.

Как сообщалось, накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Между тем, по информации МИД, до 50 граждан Украины продолжают оставаться в Афганистане.

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