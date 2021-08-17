Войска США не должны сражаться на войне и умирать в ней, если афганские силы не желают сражаться, - Байден

Президент США Джо Байден в понедельник днем выступил с заявлением по поводу ситуации в Афганистане, где власть захватывают боевики Талибана, накануне взявшие под контроль Кабул и занявшие президентский дворец.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

"Наша миссия в Афганистане никогда не заключалась в построении нации. Никогда не предполагалось создать единую централизованную демократию. Нашим единственным жизненно важным национальным интересом в Афганистане остается сегодня то, что было всегда –предотвращение террористического нападения на США. Я много лет утверждал, что наша миссия должна быть сосредоточена исключительно на борьбе с терроризмом, а не на борьбе с повстанцами или построении нации", – заявил Джо Байден.

По его словам, США ясно осознавали риски, связанные с выводом войск.

"Мы готовились ко любым непредвиденные обстоятельствам, но я всегда обещал американским гражданам, что буду откровенен. По правде говоря, это (захват талибами Кабула – ГА) произошло быстрее, чем мы ожидали. Почему так случилось? Политические лидеры Афганистана сдались и покинули страну. Афганские военные складывали оружие, иногда даже не пытаясь сражаться. События прошлой недели подтвердили, что прекращение военного вмешательства США в Афганистане сейчас было правильным решением. Американские войска не могут и не должны сражаться на войне и умирать в ней, если афганские силы не желают сражаться".

"Я хочу спросить тех, кто утверждает, что мы должны остаться: "Сколько еще поколений американских дочерей и сыновей вы бы потребовали от меня послать меня воевать в гражданской войне в Афганистане, когда афганские войска этого не сделают? Сколько еще американских жизней это стоит? Сколько еще бесконечных рядов надгробий на Арлингтонском национальном кладбище необходимо?"", – подчеркнул Джо Байден.

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Президент США отметил, что в случае нападение на американских солдат, реакция Вашингтона будет незамедлительной.

"Мы дали понять талибам, что, если они нападут на американских солдат или сорвут нашу операцию, ответ будет быстрым и решительным. В случае необходимости мы будем защищать наших людей с сокрушительной силой. Наша текущая военная миссия будет сокращена по времени, ограничена по масштабу и сосредоточена на своих целях. Как только мы завершим эту миссию, мы завершим вывод войск. Мы положим конец самой продолжительной войне Америки после 20 долгих лет кровопролития".

Президент Байден также добавил, что последние события в Афганистане являются "печальным доказательством того, что никакая военная сила никогда не сможет создать стабильный, единый и безопасный Афганистан, известный в истории как кладбище империй".

"Я четвертый американский президент, который ведет войну в Афганистане: два президента-демократа и два президента-республиканца. Я не буду передавать эту ответственность пятому президенту. Я не буду вводить в заблуждение американский народ, заявляя, что немного больше времени в Афганистане будет иметь значение. Я президент Соединенных Штатов Америки, и ответственность лежит на мне. Я глубоко опечален фактами, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Но я не сожалею о своем решении прекратить войну США в Афганистане и сосредоточить внимание на нашей контртеррористической миссии в этой стране и в других частях мира ".

Ранее в понедельник советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден готов мобилизовать международное сообщество на защиту прав человека в Афганистане, заверив, что администрация продолжит уделять пристальное внимание этому вопросу.

В воскресенье администрация США провела брифинги для руководства Конгресса о ситуации в Афганистане.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подчеркнула, что что мир следит за действиями Талибана, и выразила обеспокоенность по поводу сообщений о жестоком обращении талибов с мирными жителями, особенно с женщинами и девочками.

Тем временем группа экспертов ООН по правам человека в понедельник выступила с заявлением, призвав государства-члены принять незамедлительные меры для предотвращения массовых убийств гражданских лиц, разрушения гражданской инфраструктуры и подрыва многолетней работы в области прав человека, гендерного равенства, здравоохранения, образования, культуры и социальной инфраструктуры в Афганистане.

"Для государств-членов недопустимо оставаться в стороне, когда организация, которую Совет Безопасности ООН признал террористической, берет под контроль территорию Афганистана и совершает действия, которые могут быть приравнены к военным преступлениям и преступлениям против человечности", – подчеркнули эксперты.