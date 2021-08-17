11 человек, в том числе трое детей, попали в инфекционную больницу после празднования свадьбы на Ивано-Франковщине, - ГСЧС
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В Ивано-Франковской области госпитализированы 11 человек, из них 3 детей, с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"16 августа в ГСЧС поступила информация, что в период с 13 по 16 августа в Яремчанской центральной городской больнице и Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больнице с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит госпитализированы 11 человек, из них 3 детей (2004 - 2010 г.р.)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 11 августа они праздновали свадьбу в с. Поляница Надворнянского района.
Как сообщается, ГСЧС проводит комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.