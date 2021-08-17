В Украине за сутки от COVID-19 умерли 27 человек, зафиксированы 890 новых случаев заражения, 433 человека выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 16 августа 2021 в Украине зафиксированы 890 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 81, медработников - 10).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 379 человек;
летальных случаев - 27;
выздоровели - 433 человека.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 21 347 человек,
методом ИФА - 7 655 человек,
экспресс-тестами - 18 427 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 267 219 человек;
выздоровели - 2 197 508 человек;
летальных случаев - 53 296;
проведено ПЦР-тестов - 11 699 182.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (127), Одесской (111), Харьковской (86), Запорожской (74) и Луганской (68) областях", - рассказали в Минздраве.