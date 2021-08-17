В Украине за сутки от COVID-19 умерли 27 человек, зафиксированы 890 новых случаев заражения, 433 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 890 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 17 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 16 августа 2021 в Украине зафиксированы 890 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 81, медработников - 10).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 379 человек;

летальных случаев - 27;

выздоровели - 433 человека.

За сутки протестированы:

методом ПЦР - 21 347 человек,

методом ИФА - 7 655 человек,

экспресс-тестами - 18 427 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все, кто вакцинируется со среды, - получат бесплатные билеты на концерт 24 августа на НСК "Олимпийский", - Ляшко

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 267 219 человек;

выздоровели - 2 197 508 человек;

летальных случаев - 53 296;

проведено ПЦР-тестов - 11 699 182.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (127), Одесской (111), Харьковской (86), Запорожской (74) и Луганской (68) областях", - рассказали в Минздраве.







