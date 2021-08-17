Эпидзонирование Украины: в семи областях превышен коэффициент выявления новых случаев COVID-19, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 17 августа, в Ривненской области зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель в Ривненской области составляет 86,2% (норма не более 50%).

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Кроме того, в Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования. Этот показатель в Запорожской области составляет 4,7% (норма для "зеленой" зоны не более 4%), Ивано-Франковской - 5%, Киевской - 4,1%, Луганской - 4%, Сумской - 4,6%, Тернопольской - 4,7%, Хмельницкой - 4,6%.

Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина.