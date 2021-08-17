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США на этой неделе объявят о решении делать третью прививку от COVID-19, - The New York Times

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США на этой неделе объявят о решении делать третью прививку от COVID-19, - The New York Times
Администрация президента США Джо Байдена приняла решение, что большинство американцев должны получить третью прививку от вакцины против COVID-19. Его должны сделать через восемь месяцев после завершения первичной вакцинации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на свои источники пишет The New York Times.

По данным источников издания, власти США планируют объявить о своем решении относительно третьей дозы вакцины от коронавирус уже на этой неделе.

При этом бустерные дозы препаратов Pfizer и Moderna начнут предлагать уже с сентября.

В приоритеты получить третью дозу прививки будут жители домов престарелых и медицинские работники.

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Топ комментарии

  • Гарри Гарриссон cc89b7c5
    Решение принято не минздравом, а администрацией президента! Т.е. решили не медики, а чиновники!
  • belge
    В приоритеты получить третью дозу прививки будут жители домов престарелых и медицинские работники.
    США на этой неделе объявят о решении делать третью прививку от COVID-19, - The New York Times - Цензор.НЕТ 8898
  • Alik Krass
    от спутника совсем треш. Смертность очень высокая, столько случаев уже рассказали, официоза нет совсем. Официоз только +7 тысяч излишняя смертность в Москве за июнь
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