США на этой неделе объявят о решении делать третью прививку от COVID-19, - The New York Times

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение, что большинство американцев должны получить третью прививку от вакцины против COVID-19. Его должны сделать через восемь месяцев после завершения первичной вакцинации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на свои источники пишет The New York Times.

По данным источников издания, власти США планируют объявить о своем решении относительно третьей дозы вакцины от коронавирус уже на этой неделе.

При этом бустерные дозы препаратов Pfizer и Moderna начнут предлагать уже с сентября.

В приоритеты получить третью дозу прививки будут жители домов престарелых и медицинские работники.

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