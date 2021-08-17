Офис Президента подал апелляцию на "восстановление" Тупицкого. В Верховном Суде заявляют, что приоритетности у этого вопроса нет

Верховный Суд принял решение отменить указ президента Владимира Зеленского об увольнении Александра Тупицкого с должности судьи КСУ. Офис Президента обжаловал "восстановление" судьи.

Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Офис уже подал апелляцию на решение суда. Теперь судьба Тупицкого зависит от ее рассмотрения в Большой палате ВС.

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"Если она оставит без изменений решение первой инстанции, то у команды Зеленского не останется аргументов, чтобы блокировать восстановление экс-главы КСУ", - говорится в материале.

Глава Верховного Суда Валентина Данишевская уточнила, что среди судей никакого особого отношения к жалобам на президентские указы нет. Приоритетность в этом вопросе также отсутствует, подчеркнула она.

"Ситуация касательно решения Верховного Суда по делу Александра Тупицкого не является экстраординарной для суда, ведь ВС и прежде принимал решения в подобных спорах", - уточнила глава ВС.

Данишевская отметила, что Верховный Суд ежедневно рассматривает десятки споров, в которых одной из сторон являются высшие государственные органы - президент, парламент, Кабмин - и решения в этих делах могут быть "непростыми".

"В такой ситуации важно понимание и уважение к судебной ветви власти", - резюмировала Данишевская.

Напомним, 27 марта 2021 года Глава государства подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

14 июля стало известно, что Верховный Суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ.