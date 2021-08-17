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Количество активных пользователей "Дії" превысило 6 миллионов, - Федоров

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Количество активных пользователей "Дії" превысило 6 миллионов, - Федоров
Количество активных пользователей в "Дії" перешагнуло отметку в 6 миллионов.

Об этом сообщил в Телеграм-канале вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы наблюдаем системный рост активных дневных/недельных/сеансов. Наша цель - все взаимодействие человека и государства через приложение "Дія". В несколько кликов. А сэкономленное время - на то, что вы реально любите делать", - отметил Федоров.

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Топ комментарии

  • Привет
    А чем это приложение полезно заробитчанам за границей?? От него то и в Украине толку нет..
  • Денис Шпортун
    Не спешит народ сливать все свои данные в сеть.
  • Палєо Мустьє
    Схоже він не читає відгуки користувачів про цей супер додаток. Але головне це голосно прокукорікати про шалений успіх.
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