За 3 месяца страну посетили 35 тыс. туристов из стран Персидского залива, - Госпогранслужба

С мая по июль 2021 года Украину посетили 35 193 туриста из Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Экономической правде сообщили в Государственной пограничной службе.

Более 85% всех гостей из Персидского залива - граждане Саудовской Аравии, 29 809 туристов. Это в 8 раз больше, чем в докризисном 2019 году.

Вторая страна по количеству туристов - Объединенные Арабские Эмираты, 2677 туристов за три месяца, а третья - Оман (1007 туристов).

Интерес жителей Аравийского полуострова в Украину обусловлен ​​введением безвизового режима, открытием новых прямых авиарейсов и "оттепелью" после года карантина.

По данным общественной союза Visit Ukraine, один отдыхающий из Персидского залива в среднем за 5-7 дней тратит в Украине 2,5 тыс долларов.

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