За 3 месяца страну посетили 35 тыс. туристов из стран Персидского залива, - Госпогранслужба
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С мая по июль 2021 года Украину посетили 35 193 туриста из Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Экономической правде сообщили в Государственной пограничной службе.
Более 85% всех гостей из Персидского залива - граждане Саудовской Аравии, 29 809 туристов. Это в 8 раз больше, чем в докризисном 2019 году.
Вторая страна по количеству туристов - Объединенные Арабские Эмираты, 2677 туристов за три месяца, а третья - Оман (1007 туристов).
Интерес жителей Аравийского полуострова в Украину обусловлен введением безвизового режима, открытием новых прямых авиарейсов и "оттепелью" после года карантина.
По данным общественной союза Visit Ukraine, один отдыхающий из Персидского залива в среднем за 5-7 дней тратит в Украине 2,5 тыс долларов.