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На Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Выглядит противно. Глаза расстрелянных заглядывают в "советскую хрущевку", - Кутепов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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На Аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева монтируют декорации для пока неизвестной праздничной постановки прямо посреди мемориала.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Богдан Кутепов, информирует Цензор.НЕТ.

"Подтверждаю: на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации для праздничной постановки прямо посреди мемориала (в каком бы состоянии он ни был). В частности, на той стометровке, где расположены портреты погибших, сводят три фанерные коробки, которые перекрывают лица. Неизвестно, как планируется в финальном виде (нам же никто не показывал эскизов), но сейчас выглядит немного противно, когда глаза расстрелянных заглядывают в окна "советской хрущевки". Думаю, в тайне план театрального действа уже удержать не удастся. Скорее, наоборот: в интересах постановщиков избежать гнева, крушения и кровопролития, объяснить гражданам, что вообще происходит, - написал он.

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На Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Выглядит противно. Глаза расстрелянных заглядывают в советскую хрущевку, - Кутепов 01
На Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Выглядит противно. Глаза расстрелянных заглядывают в советскую хрущевку, - Кутепов 02
На Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Выглядит противно. Глаза расстрелянных заглядывают в советскую хрущевку, - Кутепов 03
На Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Выглядит противно. Глаза расстрелянных заглядывают в советскую хрущевку, - Кутепов 04
На Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Выглядит противно. Глаза расстрелянных заглядывают в советскую хрущевку, - Кутепов 05
На Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Выглядит противно. Глаза расстрелянных заглядывают в советскую хрущевку, - Кутепов 06

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Топ комментарии

  • Sergii Ustim
    На Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала, глаза расстрелянных заглядывают в "советскую хрущевку". Выглядит противно, - Кутепов - Цензор.НЕТ 8075
  • Алла Новосад 5b57f84f

    @eternalrailway

    Яка неймовірна жесть.
    На Алеї Героїв Небесної Сотні поприбирали меморіальні дошки і знімають якихось чергових сватів і папіків.
    Про те як добре в совку було - он реквізитні автомати з газіровкай поставили на місці розстрілів майданівців.

    У нас з 2019го тут свій Талібан.
  • Amber
    Дивляться - проковтнуть люди, чи ні.
    Думаю, проковтнуть ☹️
    . І це менше ніж через 8 років після розстрілів Героїв Небесної Сотні.
    Від Пливе Кача до руського міру на тому самому місці😪
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