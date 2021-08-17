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Зеленский назначил Коноплянко новой замглавы Антимонопольного комитета

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Зеленский назначил Коноплянко новой замглавы Антимонопольного комитета
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Анжелику Коноплянко с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета (АМКУ) и назначил её на должность заместителя главы АМКУ – государственного уполномоченного.

Соответствующие документы №363/2021 и №364/2021 обнародованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Уволить Коноплянко Анжелику Александровну с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины", - говорится в указе Зеленского №363/2021.

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"Назначить Коноплянко Анжелику Александровну заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным", - отмечается в документе №364/2021.

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Топ комментарии

  • violator
    просто так . Вовке фамилия понравилась . о чем то ему напоминает Зеленский назначил Коноплянко новой замглавы Антимонопольного комитета - Цензор.НЕТ 8005
  • Welt Schmerz
    З мови зняли
  • Pravda Pravda 55d435b3
    Бл, не успел! Де ти взявся🧐
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