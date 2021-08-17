Зеленский назначил Коноплянко новой замглавы Антимонопольного комитета

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Анжелику Коноплянко с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета (АМКУ) и назначил её на должность заместителя главы АМКУ – государственного уполномоченного.