Организовал поставки наркотиков, - полиция Киевщины сообщила о подозрении "смотрящему" за исправительной колонией. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины
"Полицейские выяснили, что мужчина установил и распространял преступное влияние в учреждении отбывания наказаний. В частности, он назначал так называемых "смотрящих" за отделениями и секторами колонии среди других осужденных. Кроме этого, собирал средства в так называемый преступный "общак" и организовал канал поставки наркотиков на территорию колонии. Для реализации привлек трех заключенных. Они отвечали за сбор и распределение наркотиков, которые попадали на территорию спецучреждения путем так называемых "перебрососк" через забор", - говорится в сообщении
16 августа, правоохранители провели ряд обысков на территории колонии. По их результатам обнаружили и изъяли у заключенных свертки с порошкообразными веществами зеленого и белого цветов, "черновые" записи, мобильные телефоны, банковские карты.
В сообщении подчеркивается: "На основании полученных доказательств следователи Киевского областного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры области, сообщили "смотрящему" и трем его сообщникам о подозрениях. Всем инкриминируют незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины)".
Также "авторитета" еще подозревают в установлении и распространении преступного влияния в учреждении отбывания наказаний (ч. 2 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается. Проверяется причастность других лиц к противоправной деятельности в колонии", - резюмировали в Нацполиции.