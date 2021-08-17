В Германии рекомендовали вакцинировать от COVID-19 подростков от 12 лет
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Постоянный комитет по вакцинации (STIKO) в Германии рекомендует делать прививки от коронавируса подросткам в возрасте от 12 лет. Как заявили в STIKO в понедельник, 16 августа, эксперты пересмотрели свою предыдущую оценку.
Согласно заявлению STIKO корректировки сделали в результате обработки дополнительной информации о возможных побочных эффектах, в частности, во время масштабной программы вакцинации подростков в США, где, по данным комитета, уже вакцинировано почти десять миллионов молодых людей. Так, изучалась информация о случаях воспаления миокарда, которые являются очень редким побочным эффектом вакцинации, особенно у подростков мужского пола. Полученные данные показали, что при условии оказания соответствующей медицинской помощи они протекают легко.
Кроме того, математическое моделирование показало, что, учитывая дельта-вариант вируса, который сейчас доминирует в Германии, существует "значительно более высокий риск" заболевания в случае возможной четвертой волны инфекции осенью, указывает STIKO. Во время "тщательной оценки" эксперты обнаружили, что преимущества вакцинации преобладают над возможными рисками, заявили в комитете.
Федеральный министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) назвал заявление STIKO "хорошей новостью". "Родители молодых людей получили четкую рекомендацию принять решение в пользу вакцинации", - заявил чиновник.
По словам министра, в Германии вакцины от коронавируса доступны в достаточном количестве для всех возрастных групп. При желании вакцинация может "произойти уже на этой неделе", добавил он.
По данным Института имени Роберта Коха, по состоянию на 15 августа в Германии полностью вакцинированными были более 47 миллионов человек (57,2% населения). 63,2% жителей страны получили по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса.