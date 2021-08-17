В Германии рекомендовали вакцинировать от COVID-19 подростков от 12 лет

Преимущества вакцинации подростков от коронавируса преобладают над возможными рисками, уверены немецкие эксперты. Глава Минздрава Германии назвал это решение "хорошей новостью".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Постоянный комитет по вакцинации (STIKO) в Германии рекомендует делать прививки от коронавируса подросткам в возрасте от 12 лет. Как заявили в STIKO в понедельник, 16 августа, эксперты пересмотрели свою предыдущую оценку.

Согласно заявлению STIKO корректировки сделали в результате обработки дополнительной информации о возможных побочных эффектах, в частности, во время масштабной программы вакцинации подростков в США, где, по данным комитета, уже вакцинировано почти десять миллионов молодых людей. Так, изучалась информация о случаях воспаления миокарда, которые являются очень редким побочным эффектом вакцинации, особенно у подростков мужского пола. Полученные данные показали, что при условии оказания соответствующей медицинской помощи они протекают легко.

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Кроме того, математическое моделирование показало, что, учитывая дельта-вариант вируса, который сейчас доминирует в Германии, существует "значительно более высокий риск" заболевания в случае возможной четвертой волны инфекции осенью, указывает STIKO. Во время "тщательной оценки" эксперты обнаружили, что преимущества вакцинации преобладают над возможными рисками, заявили в комитете.

Федеральный министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) назвал заявление STIKO "хорошей новостью". "Родители молодых людей получили четкую рекомендацию принять решение в пользу вакцинации", - заявил чиновник.

По словам министра, в Германии вакцины от коронавируса доступны в достаточном количестве для всех возрастных групп. При желании вакцинация может "произойти уже на этой неделе", добавил он.

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По данным Института имени Роберта Коха, по состоянию на 15 августа в Германии полностью вакцинированными были более 47 миллионов человек (57,2% населения). 63,2% жителей страны получили по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса.