Бизнес обеспокоен из-за длительности и скандальности процесса отбора директора БЭБ, - глава ЕБА Деревянко

Процесс отбора директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) беспокоит бизнес своей длительностью и скандальностью.

Об этом сообщила исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С самого начала бизнес подчеркивал, что работа нового органа должна базироваться на таких принципах как политическая и операционная независимость, фокусе на аналитической функции, демилитаризации, прозрачном отборе руководства и персонала, контроле со стороны общественности и надзорных органов, повышении ответственности за неправомерные действия", – отметила Деревянко.

"В то же время процесс отбора руководителя, который мы сейчас наблюдаем в стране, волнует своей длительностью и скандальностью", – подчеркнула она.

По словам исполнительного директора ЕБА, бизнес ожидал избрания руководителя БЭБ в июле.

"Откровенно говоря, еще как минимум месяц назад бизнес-сообщество ожидало получить эффективного и прогрессивного руководителя. Поэтому сейчас пока игроки рынка продолжают внимательно следить за процессом", – указала Анна Деревянко.

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Отметим, что по итогам заслушивания 12 кандидатов, отобранных из 59, в заключительный этап конкурса на главу БЭБ прошли глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник, член Совета НБУ Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Атилла Ковчи.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 29 июля конкурсная комиссия не допустила Данилюка к конкурсу на должности директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом Университета Индианы США. Глава этой комиссии - Милованов.