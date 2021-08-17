Новости • Агрессия России против Украины

Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела на Донбассе, - ОТУ "Північ"

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Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела на Донбассе, - ОТУ "Північ"
Сегодня, 17 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативно-тактической группировки "Північ".

Подчеркивается, что в результате обстрела ранение получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Раненого защитника доставили в лечебное учреждение, состояние его здоровья - удовлетворительное.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - следует из сообщения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки войска РФ пять раз нарушили режим "тишины", - штаб ООС

Топ комментарии

  • YU ST
    Були часи...
    Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 4759
    Nick Dmytriiev:
    Подивіться на перекладачку Олланда... та й на самого Олланда.
    Пізніше, про один з таких епізодів Франсуа Олланд напише в своїй книзі «Уроки Влади»:
    «Порошенко невідступно боронив суверенітет своєї країни…»

    47/56:
    Як на мене мордяки у помічників за Оландом ще більш показові

    Бо звикли, п@скуди, перед хйлом на четвереньках.. Мабуть ПП у виразах не соромився,та й хйло не очікувало.. Якись такі все ж приємні спогади, коли не соромно було..
  • Леонід Мефодовський
    Кодного дня загиблі чи поранені.
    А у телеящіку папіки та свати...
  • Тарапунька
    Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
    Убить как можно больше русских - основная задача каждого воина ВСУ. Убей русского!!!
    Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 8537
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