В Новой Зеландии ввели трехдневный локдаун из-за одного выявленного случая COVID-19

Новая Зеландия вводит общенациональный локдаун после того, как в стране обнаружили один новый случай заражения коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила премьер-министр Джасинда Ардерн.

Как пишет Reuters, карантин вводится на всей территории страны сроком на три дня. В самом новозеландском городе Окленде, где и выявлен новый случай COVID-19, локдаун продлится неделю.

По словам премьер-министра, власти предполагают, что новый случай может быть связан со штаммом "Дельта", однако это пока не подтверждено.

Согласно данным сайта Worldometer, с начала пандемии коронавируса в Новой Зеландии обнаружили 2926 случаев заражения, вылечились 2857 пациентов, умерло 26 человек. На карантине остаются 43 человека.

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Как сообщалось, ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что границы страны останутся закрытыми как минимум до конца этого года. Она подчеркнула, что приоритетом является вакцинация населения к концу 2021 года.

Новая Зеландия считается одной из самых успешных стран мира в борьбе с пандемией коронавируса.