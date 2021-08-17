Украина планирует накопить к отопительному сезону более 19 млрд куб. м газа, - Витренко

Украина намерена войти в отопительный сезон с запасами природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) свыше 19 млрд куб. м, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Правительство определило, что к началу отопительного сезона нужно, чтобы в подземных хранилищах было 17 млрд кубометров газа. Мы уже приближаемся к 18 млрд кубометров. Но для того, чтобы отопительный сезон прошел бесперебойно, мы хотим закачать в хранилища еще больше", - заявил Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Витренко отметил, что дополнительные объемы газа необходимы, чтобы гарантированно избежать его дефицита зимой даже при возможных дополнительных потребностях тепловых электростанций, столкнувшихся с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

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"Если мы посмотрим на предыдущие годы, кроме последнего – особенного, то мы входили в отопительный сезон с 16 млрд кубометров в подземке. Сейчас уже намного больше, но мы хотим выйти на более 19 млрд кубов. Тогда мы будем понимать: если потребуется, мы сможем "подставить плечо" и генерации – если газ будет нужен для производства электроэнергии", - резюмировал Витренко.

Как сообщалось со ссылкой на данные АО "Укртрансгаз", Украина в первой половине августа удерживает июльские темпы закачки природного газа в свои ПХГ в объеме около 30 млн куб. м в сутки. По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в июле закачка составила 937 млн куб. м (30,2 млн куб. м). а за 1-15 августа – 469 млн куб. м газа (31,3 млн куб. м).

Сохранение таких объемов заполнения ПХГ Украины позволит войти в сентябрь с запасами 18,1 млрд куб. м газа, в октябрь – 19 млрд куб. м.

В целом, с окончания сезона отбора газа из хранилищ 29 апреля по 16 августа 2021 года запасы в ПХГ Украины увеличились на 15,5% (на 2,364 млрд куб. м) – до 17,654 млрд куб. м. Такие объемы на 6,2 млрд куб. м ниже прошлогодних запасов, но выше на 0,6-6,1 млрд куб. м, чем на 16 августа 2014-2019 гг.

Украина в минувший отопительный сезон использовала свои "подземки" в режиме отбора более полугода – с 20 октября 2020 года по 29 апреля 2021-го.

Из отопительного сезона 2020/2021 годов Украина вышла с запасами 15,291 млрд куб. м (29 апреля), сезона 2019/2020 – 15,784 млрд куб. м (26 марта), сезона 2018/2019 – 8,745 млрд куб. м (4 апреля), сезона 2017/2018 – 7,435 млрд куб. м (8 апреля), сезона 2016/2017 – 8,1 млрд куб. м (22 марта), сезона 2015/2016 – 8,438 млрд куб. м (6 апреля).