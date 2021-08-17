Главу ГПЗКУ Власенко, обвиняемого в хищение 71 млн грн, отправили под домашний арест

Печерский районный суд Киева 16 августа избрал руководителю Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Андрею Власенко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слидство.Инфо".

Ранее, 13 августа Власенко вместе с сообщником был задержан в аэропорту "Жуляны" при попытке бегства.

Как стало известно во время судебного заседания, сообщником Власенко следствие называет бенефициарного владельца фирмы "Транссервис 2008" Романа Терещенко.

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Власенко инкриминируют хищение 71 миллиона гривен госкорпорации. По данным официального следствия, руководитель ГПЗКУ был инициатором заключения договора с компанией "Транссервис 2008" за якобы несостоятельность филиалов ГПЗКУ предоставить аналогичные услуги самостоятельно. По результатам договора госкорпорация заплатила частной фирме 71 миллион гривен.

Как отметила прокурор Ирина Горбань, объективных оснований для заключения договора с "Транссервис 2008" не существовало. В то же время представитель Офиса Генпрокурора просила суд взять Власенко под стражу с возможностью залога в размере 71 миллион гривен.

Пятеро защитников Власенко возражали против ходатайства прокурора и просили применить к их подзащитному наиболее мягкую меру пресечения - личное обязательство.

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Впрочем, судья Печерского райсуда Киева Кристина Константинова, выслушав доводы обеих сторон, приняла решение отправить Андрея Власенко под ночной домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

Напомним, сотрудники Нацполиции утром 13 августа задержали руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации и его сообщника при попытке бегства из Украины. Они подозреваются в масштабных махинациях. Сумма ущерба, по данным полиции, составляет более 57 млн долларов США.